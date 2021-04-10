رئيس الحكومة التونسية يقلص فترة حظر التجول الليلي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، السبت، تغيير توقيت حظر التجول استجابة لطلب الرئيس قيس سعيد، وتفاعلا مع الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت بتعديل التوقيت.



وقال المشيشي في ندوة صحفية عقدت السبت إنه ”قرر تغيير توقيت حظر التجول ليصبح من الساعة العاشرة ليلا، إلى الساعة الخامسة صباحا، بعد أن كان من الساعة السابعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا“.



وأكد أن ”الوضعية الوبائية خطيرة جدا، وأنه تم تسجيل تحكم نسبي في مسار الوباء في الفترة الماضية، وأن هذا الأمر لم يكن اعتباطيا بل كان بفضل عمل اللجنة العلمية والحكومة“.

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المصدر: إرم