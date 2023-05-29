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الإثنين، 29-05-2023 01:18 م

رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 يوليو المقبل، غداة هزيمة واضحة مني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.

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في كلمة بثها التلفزيون، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس، "بقراره حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة تجرى الأحد في 23 يوليو".

واستنادا لنتائج أولية وتقارير إعلامية، حققت المعارضة اليمينية الإسبانية مكاسب قوية محليا وإقليميا في انتخابات الأحد التي شكلت انتكاسة واضحة لسانشيز.

على المستوى المحلي، حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 في المئة من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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