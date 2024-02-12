رئيس قرغيزستان يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون بلاده

الوكيل الإخباري - طالب رئيس قرغيزستان صدر جباروف، الولايات المتحدة والدول الأخرى بعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية، وتقييم العمليات الجارية فيها بشكل موضوعي.

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وقال جباروف، في رسالة رد فيها على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أريد أيضا التأكيد على أننا نؤيد التعاون على قدم المساواة ومستعدون للعمل مع جميع البلدان والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. طلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".



وفي وقت سابق، بعث بلينكن برسالة إلى رئيس قرغيزستان، أعرب فيها عن قلقه بشأن نظر سلطات هذه الدولة، في قانون المنظمات غير الحكومية. ويرى بلينكن أن هذه القانون في حال اعتماده سيؤثر سلبا على حالة المجتمع المدني في الجمهورية.



ومن المعروف أن البرلمان القرغيزي، ينظر حاليا في مشروع القانون المذكور.



وأعرب جباروف عن أسفه لأن الجانب الأمريكي، قدم معلومات متحيزة وغير موضوعية حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان والحريات في قرغيزستان.

RT