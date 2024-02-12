الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ديون واقتراض قياسي.. إسرائيل تستعد لدفع ثمن حرب غزة

إعلان صادر عن الجامعة الهاشمية للطلبة المستفيدين من صندوق قرض الطالب

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القيام بواجبنا لإعادة جميع المختطفين

الجامعة الأردنية تقدم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية لطلابها

10 شهداء بقصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح

اصابتان بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

حماس: الهجوم على رفح هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية

مسؤول أميركي يتحدث عن "تقدم كبير" بمفاوضات حماس وإسرائيل

بسرعة 321 كم/ساعة.. توقيع اتفاقية التاكسي الجوي في دبي 2026

خطة تسويقية وترويجية لتلفريك عجلون

الإثنين، 12-02-2024 08:13 ص

رئيس قرغيزستان يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون بلاده

65c9a1814236046c5c714802


الوكيل الإخباري - طالب رئيس قرغيزستان صدر جباروف، الولايات المتحدة والدول الأخرى بعدم التدخل في شؤون بلاده الداخلية، وتقييم العمليات الجارية فيها بشكل موضوعي.

اضافة اعلان


وقال جباروف، في رسالة رد فيها على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أريد أيضا التأكيد على أننا نؤيد التعاون على قدم المساواة ومستعدون للعمل مع جميع البلدان والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. طلبي الوحيد هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".

وفي وقت سابق، بعث بلينكن برسالة إلى رئيس قرغيزستان، أعرب فيها عن قلقه بشأن نظر سلطات هذه الدولة، في قانون المنظمات غير الحكومية. ويرى بلينكن أن هذه القانون في حال اعتماده سيؤثر سلبا على حالة المجتمع المدني في الجمهورية.


ومن المعروف أن البرلمان القرغيزي، ينظر حاليا في مشروع القانون المذكور.


وأعرب جباروف عن أسفه لأن الجانب الأمريكي، قدم معلومات متحيزة وغير موضوعية حول الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان والحريات في قرغيزستان.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تركيا

تركيا تنفي استعدادها لاستقبال أكثر من مائة مليون لاجئ

65c9a8eb423604122d71bd1a

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا مهما لروسيا

65c9a1de4c59b70ead6d3da9

بسرعة 321 كم/ساعة.. توقيع اتفاقية التاكسي الجوي في دبي 2026

2357466-24796196

ترامب مهدداً دول الناتو: سددوا التزاماتكم المالية أو سأشجع روسيا على مهاجمتكم

download

4 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

65c8b4054c59b713004279ef

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أخبار متعلقة
65c89ff44c59b71171773db2

صحيفة: في واشنطن يصفون زعيم دولة بكلب الرئيس بايدن

65b0ba174c59b77cc846fecd

رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

65af77d44c59b741653a0e9b

الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

image (21)

انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

65ab1988423604501f764865

بوريس جونسون: عودة ترامب قد تكون ما يحتاج إليه العالم الآن

65a291d042360433a82ff4ae

تهنئة اليابان للفائز في الانتخابات التايوانية تثير احتجاج الصين