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الأحد، 11-02-2024 01:47 م

صحيفة: في واشنطن يصفون زعيم دولة بكلب الرئيس بايدن

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "فيلت" الألمانية، إن بعض العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية، يتحدثون بشكل مهين عن المستشار الألماني أولاف شولتس، ويصفونه في الخفاء بأنه كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وجاء في المقالة: "إذا سألت في جميع أنحاء وزارة الخارجية الأمريكية، يمكنك أن تكتشف أنه يوجد لدى بايدن حتى صديق (كلب) ألماني بقدمين".

ولاحظت المقالة أنه توجد في الولايات المتحدة مقولة صاغها الرئيس السابق هاري ترومان: "إذا كنت تريد صديقا في واشنطن، فاشتري لنفسك كلبا".


ونوهت الصحيفة، بوجود كلبين حقيقيين من فصلية الراعي الألمانية، لدى الرئيس الأمريكي الحالي.


وأشارت المقالة إلى أن بايدن وشولتس لا يتقنان بتاتا فن الخطابة، ويتمتعان بشعبية منخفضة في بلديهما.

 

RT

 




 

 


 

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