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الخميس، 30-11-2023 09:08 ص

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي

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الوكيل الاخباري- يجري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف المجالات.

وبدأ وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة تكالة زيارته الرسمية إلى موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول عند جدار الكرملين.

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وأجرى تكالة الثلاثاء محادثات تفصيلية مع رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، تاولت قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلوم والتعليم والتكنولوجيا، حسبما ذكر بيان للسفارة الروسية في ليبيا.

 

 




 

 


 

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