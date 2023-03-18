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السبت، 18-03-2023 02:25 م

الهند: الوضع مع الصين خطير على جبهة في منطقة الهيمالايا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم السبت، إن الوضع بين الهند والصين في منطقة لاداخ في جبال الهيمالايا هش وخطير، إذ تنتشر القوات المسلحة من الجانبين على مقربة بعضها من بعض في مناطق معيّنة.

وقُتل 24 جنديا على الأقل في اشتباكات بين الجانبين في المنطقة منتصف عام 2020، لكن جولات من المحادثات الدبلوماسية والعسكرية هدّأت الوضع.

واندلعت أعمال عنف في القطاع الشرقي من الحدود غير المرسمة بين البلدين الآسيويين الكبيرين المسلحين نوويا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى.

وقال جيشانكار في منتدى نظمته مجلة "إنديا توداي": "لا يزال الوضع في رأيي هشا للغاية لأن هناك أماكن تنتشر فيها قواتنا على مقربة بعضها من بعض بشدة، ولذلك فمن حيث التقييم العسكري الوضع خطير جدا".

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وأضاف أن العلاقات الهندية الصينية لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل حل النزاع الحدودي بما يتماشى مع اتفاق سبتمبر (أيلول) 2020 المبدئي الذي توصل إليه مع نظيره الصيني.

 

وقال "يتعين على الصينيين الوفاء بما تم الاتفاق عليه، وهو ما يجدون صعوبة فيه".

وأضاف: "أوضحنا للصينيين أنه لا يمكننا قبول خرق السلام والهدوء، ولا يمكنكم انتهاك الاتفاق مع الرغبة في استمرار بقية العلاقات وكأن شيئا لم يكن. لا يمكن أن يستمر ذلك".

كما قال جيشانكار إنه ناقش الوضع مع نظيره الصيني الجديد تشين غانغ على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين استضافته الهند هذا الشهر.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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