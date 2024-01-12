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الجمعة، 12-01-2024 10:46 م

رئيس هيئة قناة السويس: الملاحة منتظمة في الاتجاهين

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الوكيل الإخباري - نفى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مشيرا أن الملاحة منتظمة في الاتجاهين.

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وأكد ربيع، اليوم الجمعة، أن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة في الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب".


وأوضح ربيع أن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية "حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".


وأكد حرص هيئة قناة السويس، فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك، بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.


ونوه رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الممر البديل عبر رأس الرجاء الصالح ليس الممر الآمن لعبور السفن في هذا التوقيت بسبب أحوال الطقس، في ظل طول مدة العبور لنحو أسبوعين من خلال الممر المائي البديل.


وقال إن هذا يمثل عبئًا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع.


بترا


 




 

 


 

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