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السبت، 13-01-2024 12:58 م

رئيس وزراء بولندا السابق يدلي باعتراف صادم عن الجيش الروسي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء بولندا السابق ماتيوس مورافيتسكي، إن الجيش الروسي يتمتع بتفوق كبير في ساحة المعركة، وإن قوات أوكرانيا التي فشلت في هجومها المضاد الصيفي "تتحرك في الاتجاه الخاطئ".

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وشدد مورافيتسكي، في مقابلة مع صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، على أن انهيار القوات الأوكرانية على الجبهة والوضع في أوكرانيا ككل، يثير القلق بين دول الناتو.


وخلص مورافيتسكي إلى أن "أوكرانيا لا تزال تثير قلقا كبيرا بالنسبة لنا (في بولندا) ولحلف شمال الأطلسي بأكمله. وذلك لأن الوضع هناك لا يتطور في الاتجاه الصحيح".


ويشار إلى أن القوات الروسية تمكنت في الآونة الأخيرة، من تحقيق نجاحات كبيرة في اتجاه دونيتسك.


وفي 25 ديسمبر من العام الماضي، قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بإبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية حررت بلدة مارينكا بالكامل في جمهورية دونيتسك الشعبية.


من جانبه أشار رئيس الدولة إلى أن الإنجاز، سيسمح بإبعاد فصائل العدو القتالية عن مدينة دونيتسك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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