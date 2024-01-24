رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق لا تساعد على التهدئة مندداً بالاعتداء الصارخ على السيادة العراقية.



وقال الأعرجي: "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن سابقاً، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرا إلى أن الضربات جاءت ردا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

