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الثلاثاء، 16-11-2021 12:15 م

رسالة من ابنة صدام حسين لنجل القذافي… ماذا قالت؟



الوكيل الإخباري - وجهت رغد صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

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وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتغريدة على حسابها على تويتر أمس الاثنين: "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة".

 

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كما أضافت "دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي".

 


وكان سيف الإسلام الذي لا يزال ملاحقا قضائيا في ليبيا ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية، قدم يوم الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر المقبل.


فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحافي أن نجل معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدّم "أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدّم بالمستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد)، مستكملا المسوغات القانونية".

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كما أعلنت في بيان أنه استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في سبها.


ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.


إلا أن ترشحه أثار اعتراضات عدة خلال اليومين الماضيين، لا سيما غرب البلاد.

 

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