روسيا .. انفجارات في مستودع ذخيرة بمدينة بيلغورود

الوكيل الإخباري-شهدت مدينة بيلغورود الروسية، فجر الأربعاء، سلسلة انفجارات في مستودع للذخيرة قرب الحدود الأوكرانية.

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وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان عبر تيليغرام، إنه استيقظ "على صوت انفجار عال فجرا".



وذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن النيران اشتعلت في مستودع للذخيرة، دون تسجيل "إصابات بين المدنيين" أو أي تدمير في المباني السكنية.

وأشار البيان إلى أن الانفجارات وقعت قرب قرية "ستارايا نيليدوفكا" على بعد 40 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.



وتقع مقاطعة بيلغورود على حدود مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف شرقي أوكرانيا، والتي شهدت جميعها قتالا عنيفا منذ التدخل العسكري الروسي قبل شهرين.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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