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الأربعاء، 24-04-2024 01:57 م

روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر والجزائر ودول إفريقية أخرى

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الوكيل الإخباري- تدرس روسيا إنشاء موانئ لتنظيم تدفق البضائع مع الدول الإفريقية، وتبحث بشكل خاص إنشاء موانئ في الجزائر ومصر وتنزانيا والسنغال.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان تشيكوشوف، مدير إدارة التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، على هامش مشاركته في معرض صناعي بأوزبكستان.

وقال المسؤول الروسي: "توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبغي تنفيذها في المستقبل القريب، إحداها إنشاء موانئ في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية. تجري دراسة إنشاء عدة موانئ، ففي الجانب الشرقي (من إفريقيا) يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال، وفي الجانب الغربي في السنغال، وفي الجزء الشمالي، يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر".

وفي العام الماضي، أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، إطلاق خط شحن حاويات مباشر بين روسيا ومصر، وتوقعت "فيسكو" أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزًا للشحنات من وإلى روسيا.

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RT

 




 

 


 

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