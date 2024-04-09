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الثلاثاء، 09-04-2024 11:42 ص

الدوما الروسي بصدد فرض حظر تام على السجائر الإلكترونية

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الوكيل الإخباري - أعد نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على فرض حظر تام على بيع السجائر الإلكترونية في روسيا.

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا " الروسية إن رئيس لجنة العمل والسياسة الاجتماعية ياروسلاف نيلوف الذي بادر إلى تبني هذا القانون أشار إلى جمع التواقيع تأييدا لمبادرته، وأضاف أنه يجري مع زملائه والخبراء الآن مشاورات بشأن الوثيقة القانونية.

وقد قدّم مؤلفو مشروع القانون معلومات رسمية تفيد بأن عدد المراهقين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ازداد في روسيا في مطلع عام 2023 بمقدار 10 أضعاف، مقارنة بما كان عليه عام 2011.


وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء يحذرون من الإصابة بمرض ناتج عن تدخين السجائر الإلكترونية تحديدا، وهو تلف الرئة المرتبط بالتدخين الإلكتروني، والذي يشبه الالتهاب الرئوي في أعراضه ومظاهره، وإن الذين يدخنون السجائر الإلكترونية يصابون أيضا بإدمان النيكوتين.

 

RT

 




 

 


 

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