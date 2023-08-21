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الإثنين، 21-08-2023 01:06 م

روسيا تدمّر مسيرتيْن أوكرانيتيْن فوق موسكو وتعطّل الرحلات الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون روس، تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو، اليوم الاثنين، ما أدى لتوقف الرحلات الجوية لفترة وجيزة بمطارين في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روزسكي إلى الغرب من العاصمة، ودمرت أخرى في وقت لاحق في حي إسترينسكي القريب.

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وتوقفت رحلات الوصول والمغادرة لفترة قصيرة بمطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو لكن جرى استئنافها في وقت لاحق.

 

وتزايدت هجمات المسيرات الأوكرانية على المناطق الحدودية وكذلك على العاصمة الروسية في الشهور القليلة الماضية وتكرر الهجوم على الحي المالي بموسكو.

 

وقالت روسيا في مايو الماضي، إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة الكرملين.

 

RT

 




 

 


 

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