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الأربعاء، 03-04-2024 10:40 ص

روسيا تحطم 66 معدلا لدرجات الحرارة على امتداد أراضيها الشاسعة

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الوكيل الإخباري- سُجِّلت في روسيا يوم أمس الثلاثاء على امتداد أقاليمها الشاسعة 66 معدلاً قياسياً للحرارة لمثل هذه الفترة من العام، كان أبرزها في شبه جزيرة القرم التي بلغت حرارة الجو فيها 31 درجة.اضافة اعلان


وقال يفغيني تيشكوفيتس، كبير المتخصصين في مركز الأرصاد الجوية "فوبوس" بموسكو: "شهدت الـ24 ساعة الماضية سلسلة أخرى من أحداث الطقس غير المسبوقة في تاريخ قياسات الأرصاد الجوية بالنسبة لأوائل أبريل، حيث تم تسجيل 66 معدلاً قياسياً لدرجات الحرارة في السهل الروسي، 17 منها في عواصم المناطق والأقاليم الروسية".

وأوضح أن أعلى درجة حرارة سُجِّلت يوم الثلاثاء في شبه جزيرة القرم بمدينة جانكوي بواقع 31 درجة.

كما تم تحطيم الرقم القياسي لدرجة الحرارة يوم الثلاثاء في موسكو، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 23.2 درجة.

وقال تيشكوفيتس: "ارتفعت أمس درجة حرارة الجو في موسكو حتى المعدلات الصيفية، أي إلى 23.2 درجة".


RT

 




 

 


 

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