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الأحد، 17-12-2023 03:05 م

روسيا تحمي مدرعاتها بمنظومات جديدة للحرب الإلكترونية

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي أن روسيا ستجهّز جميع مدرعاتها تقريبا بمنظومات الحرب الإلكترونية "Lesochek".

وفي إجابة على سؤال طرحه المراسل العسكري، دميتري كولكو خلال المؤتمر قال بوتين:"تعلم أنه تظهر العديد من الأشياء في مجال أنظمة الحرب الإلكترونية، ربما تعرف كل تسمياتها، وربما أفضل مني. Lesochek- هذه المنظومة الجديدة تثبت على جميع المركبات المدرعة تقريبا، وقدر الإمكان، وسنزيد أعداد هذه المنظومات بالطبع".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر مدرعة BMD-4M روسية مجهزة بمنظومة Lesochok المذكورة.

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