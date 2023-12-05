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الثلاثاء، 05-12-2023 12:26 م

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو يوم الخميس 7 ديسمبر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وردا على سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء المباحثات يوم الخميس، أضاف بيسكوف: "نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك. في الواقع، ستعقد المباحثات الروسية -الإيرانية في 7 ديسمبر في موسكو".

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ولم يعلق بيسكوف على هل سيتم خلال المباحثات التطرق للمسائل المتعلقة بالنفط، وقال: "لا أستطيع أن أخبركم بعد، الآن يتم وضع اللمسات النهائية على جدول أعمال اللقاء".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيسي سيزور موسكو في 7 ديسمبر بدعوة من نظيره الروسي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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