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الإثنين، 20-02-2023 09:38 ص

روسيا تدخل قائمة الدول الخمس الأولى جذبا للطلاب الأجانب

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الوكيل الاخباري- أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن روسيا أصبحت من بين أكثر 5 بلدان في العالم استقطابا للطلاب الأجانب.

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وحول الموضوع قال رئيس هيئة التعاون الخارجي والإنساني الدولي في روسيا، يفغيني بريماكوف: "دخلت روسيا قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد الطلاب الأجانب، أعتقد أن عدد المنح الدراسية الممنوحة من قبل روسيا للطلاب الأجانب سيزداد إلى 30 ألفا العام القادم".

وأضاف "هناك إقبال واسع على الدراسة في الاتحاد الروسي من قبل الطلاب الأجانب، وعدد هؤلاء الطلاب آخذ بالازدياد، أعتقد أن عدد المنح الدراسية التي تقدمها روسيا للطلاب الأجانب ستصل إلى 30 ألف منحة سنويا.. وفقا لتقيمات بعض الخبراء فإن روسيا دخلت في قائمة أفضل 5 بلدان يحصل فيها الأجانب على التعليم العالي".

وأشار بريماكوف إلى "أن روسيا وخلال العام الدراسي 2022-2-23 خصصت 23 ألف مقعد دراسي ممول من الحكومة للطلاب الأجانب، من بينهم طلاب من بيلاروس وفيتنام والصين وسوريا وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وقرغيزستان.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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