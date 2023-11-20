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الإثنين، 20-11-2023 10:26 ص

موسكو تطالب لندن بعدم التدخل بأي شكل كان بالنزاع في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلياف، أن موسكو تطالب لندن باتخاذ إجراءات لاستبعاد أي شكل من أشكال التدخل البريطاني في الوضع في أوكرانيا.

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وقال بيليايف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تواصل القيادة البريطانية إظهار سعيها لدعم أوكرانيا بشكل كامل. وتستخدم بريطانيا أطروحة حول ضرورة إلحاق "الهزيمة في ساحة المعركة" بروسيا".

وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نقلت لندن منتجات عسكرية إلى كييف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.6 مليار جنيه إسترليني، لتحتل المرتبة الثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة من حيث الأرقام المطلقة".

وأشار إلى أن "مشاركة لندن في النزاع في أوكرانيا لا تقتصر على إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي البريطانية، والذين قد تجاوز عددهم 30 ألف شخص".

 




 

 


 

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