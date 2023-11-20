وفاة السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر عن عمر يناهز 96 عاما في جورجيا

الوكيل الإخباري - توفيت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، روزالين كارتر، عقيلة الرئيس الأمريكي الـ39 جيمي كارتر، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسبما أعلنه مركز كارتر، وهو منظمة غير حكومية أسسته وزوجها.



وقال البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمركز: "توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، المدافعة المتحمسة عن الصحة العقلية والرعاية وحقوق المرأة، في يوم الأحد 19 نوفمبر <...> في منزلها في بلاينز، جورجيا، عن عمر يناهز 96 عاما".

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (99 عاما)، تولى قيادة البلاد في الفترة من 1977 إلى 1981، وحصل على جائزة نوبل للسلام في نهاية فترة رئاسته.

يذكر أن جيمي وروزالين كارتر متزوجان منذ العام 1946.

RT