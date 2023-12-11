روسيا تدشن غواصتين نوويتين جديدتين

الوكيل الاخباري - أعلن الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، دشن غواصتي "الإمبراطور ألكسندر الـ3" و"كراسنويارسك" الذريتين الحاملتين للصواريخ النووية العابرة للقارات.



وقال بوتين، وفق بيان الكرملين: "نعمل باستمرار على تجهيز قواتنا البحرية بأحدث المعدات والأسلحة، ونواظب على زيادة قدراتنا الإنتاجية للأسلحة بشكل مطرد"، لافتا إلى أن الغواصتين ستلتحقان عما قريب بأسطول المحيط الهادئ الروسي.

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