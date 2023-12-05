الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش

فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار لندن

المتحدث باسم الاحتلال : انفاق حماس فريدة من نوعها

الخصاونة: حرب غزة أثرت على القطاع السياحي بشكل لافت

شاهد - فيديو يظهر تعامل الدفاع المدني مع حريق كبير في أبو علندا أمس

هام من التعليم العالي لحاملي الشهادات الجامعية غير الأردنية

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين ووظائف شاغرة -تفاصيل

صور - جيش الاحتلال يعلن مزيدا من قتلاه في معارك غزة

وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

الثلاثاء، 05-12-2023 02:42 م

الكرملين يتحدث عن تأثير "أوبك+" على سوق النفط العالمية

تنزيل (2)


الوكيل الاخباري- أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+" سيستمر، مشيرا إلى أن تأثير قرارات المجموعة على سوق النفط يتأخر أحيانا.

اضافة اعلان

 

وردا على سؤال حول انخفاض أسعار النفط بعد اجتماع مجموعة "أوبك+" الأخير، قال بيسكوف: "هناك عمليات قصور ذاتي في السوق والسوق كبيرة جدا وبالتالي يكون لـ"قرارات مجموعة (أوبك+)" تأثير متأخر في بعض الأحيان، لكن على أية حال فإن التنسيق سيستمر".

 

والأسبوع الماضي، وافق أعضاء في مجموعة "أوبك+"، على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مناورة-عسكرية-في-البحر-الاحمر

وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

63d8e76142360453241ccbd3

الجيش الروسي يحصل على فرقاطة جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

111

الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

999

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

تنزيل (1)

نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

399544

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

أخبار متعلقة
111

الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

تنزيل (2)

بيسكوف يعلق على موقف بلغاريا حول الطائرة مع زاخاروفا

تنزيل

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي

تنزيل (3)

الكرملين: "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحّي بالشعب الأوكراني لمواجهتها

thumbs_b_c_791a6dfafbe4ec8df4d57ca42c876e9a

بيسكوف: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ

11

بيسكوف: اجتماع بوتين ومودي قد يعقد عام 2024