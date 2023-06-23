الجمعة 23-06-2023
الوكيل الاخباري

وفاة الحاج الفلسطيني المفقود مصباح موسى

روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

التربية تعلن عن توفر شواغر - تفاصيل

حزن يعم مواقع التواصل بوفاة الشاب محمد الدهني

مدرسة حقلية بعنوان تصنيع الكمبوست في الكرك

تنويه هام لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مديرية زراعة الزرقاء تنهي تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية في الهاشمية

الكرك: محاضرة توعوية حول اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة

مفوّض أممي يحذر من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية

فيديو - أردنيون يناشدون عالقون منذ ساعات على حدود العمري

الجمعة، 23-06-2023 06:17 م

روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

263043-صور-علم-روسيا-2


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها زادت عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بحق أفراد ومؤسسات روسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، ردا على الأعمال غير الودية".

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ووسع قائمة المنتجات والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا الممكن استخدامها في صناعة الدفاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ي

الشرطة الأمريكية تقتحم منزلا وتكبّل طفلة عمرها 10 سنوات

43a579ee-bc88-4d16-b272-cc08ce8eddf3

ضغط مزّقهم أشلاء.. ماذا شعر ضحايا "تيتان" بلحظاتهم الأخيرة؟

ت

مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال

٢٢٢

واشنطن تكشف سبب تحطيم الغواصة المفقودة قرب تايتانيك

6494a8a64c59b707b40e0067

مصرع ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

1687460415822

قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية

أخبار متعلقة
www

سمكة قرش تلتهم سائحا روسيّا في مصر - فيديو

647daf834c59b725ef3541db

الكشف عن موعد فتح السفارة الإيرانية في السعودية

647aedea42360430db560110

وسائل إعلام: بن فرحان يزور طهران الأسبوع المقبل

647898b54c59b755170238f9

بلينكن: واشنطن تفكر بإجراءات ضد قادة السودان

3

الخارجية العراقية تدين الاعتداء على سفارتها في سويسرا

1

موسكو تحتج على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي