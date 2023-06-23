روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها زادت عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بحق أفراد ومؤسسات روسية.



وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، ردا على الأعمال غير الودية".



وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا ووسع قائمة المنتجات والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا الممكن استخدامها في صناعة الدفاع.

اضافة اعلان