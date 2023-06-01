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الخميس، 01-06-2023 04:59 م

بلينكن: واشنطن تفكر بإجراءات ضد قادة السودان

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الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

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وقال بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ".

وكان وبلينكن، أعلن بوقت سابق أن بلاده ستحاسب من ينتهك وقف إطلاق النار في السودان من خلال عقوبات ستفرضها ووسائل أخرى متاحة.

وتوصل طرفا النزاع في السودان، إلى اتفاق هدنة في مدينة جدة السعودية، برعاية أمريكية سعودية، في 20 مايو لمدة 7 أيام وتم تجديدها، لكن طرفي الاقتتال خرقا الهدنة مرارا.

واندلع القتال في 15 أبريل بين الجانبين، واتفق الطرفان مرارا على وقف لاطلاق النار وهدن إنسانية إلا أنها غالبا ما كانت تخرق من الجانبين.

 




 

 


 

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