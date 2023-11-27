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الإثنين، 27-11-2023 02:55 م

روسيا تزوّد مدرعاتها بأجهزة إسكات الدرونات

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الوكيل الاخباري- يعمل الجيش الروسي على تزويد وحداته العسكرية بوسائل الحرب الإلكترونية، لحماية المشاة والمدرعات في أثناء الهجوم.

ويحملها المشاة في حقائب ظهر. أما العربات القتالية فتركّب فيها أجهزة إسكات درونات العدو قبل زجها في القتال.

وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن وسائل "الإسكات" المحولة هي حل أمثل لمشكلة درونات العدو، وبمقدورها ضمان الحماية المؤقتة للمشاة ما دامت تهتم الصناعة الروسية بتزويد المدرعات بأجهزة الحرب الإلكترونية.

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وقد ازداد في منطقة العملية العسكرية الخاصة عدد الدبابات المزوّدة بمنظومة "فولنوريز" القادرة على تعطيل قيادة الدرونات على مدى كيلومتر واحد.

من ناحية أخرى فإن المهندسين الروس يطلقون كميات من الدرونات المحمية من التشويش. وفي حال تعرضها لتأثيرات إلكترونية تنتقل الدرونات إلى تردد آخر أو نظام مستقل للعمل.

 




 

 


 

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