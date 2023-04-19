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الأربعاء، 19-04-2023 01:23 م

روسيا تطالب فنلندا بتوضيح إجراءات الحجز على الممتلكات الروسية

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الوكيل الإخباري- أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في هلسنكي، بأنه تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية تطالب بتوضيح حول الحظر الذي فرض على ممتلكات تعود للدولة الروسية والتي لها حصانة.

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وجاء في بيان البعثة، "السفارة على اتصال بالسلطات الفنلندية بشأن هذه المسألة. وقد تم إرسال مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية تطالب بتوضيح كيفية تنفيذ إجراءات الحجز وتماشيها مع قواعد القانون الدولي بشأن حصانة ممتلكات الدولة الروسية".

وأضاف البيان، "في إشارة إلى ضرورة الامتثال للوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي، أبلغت خدمة Bailiff الفنلندية الجانب الروسي بفرض حظر وإجراءات تقييدية على بناء المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، بالإضافة إلى العديد من الشقق التي يعمل فيها الدبلوماسيون.. جميع الأشياء العقارية المذكورة مملوكة للدولة الروسية".

وذكرت وسائل الإعلام أمس الثلاثاء أن السلطات في فنلندا حجزت على أرض وبناء المركز الروسي للعلوم والثقافة (RCSC) في العاصمة الفنلندية، بالإضافة إلى سبع شقق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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