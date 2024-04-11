الخميس 11-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 11-04-2024 11:24 ص

روسيا تطور مدرعة برمائية جديدة للجيش

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "روسيسكايا" غازيتا أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير مدرعة برمائية جديدة، تستعمل لنقل القوات العسكرية التابعة للجيش الروسي.اضافة اعلان


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة الجديدة تتكون من قسمين محمولين على منصات مجنزرة، ويمكنها اجتياز أصعب التضاريس، والعمل في المناطق التي تغطيها الثلوج ومناطق المستنقعات.

والمميز في هذه المركبة أيضا هو القدرة على التحكم بها وقيادتها من أي قسم من أقسامها، إذ يمكن أن يقودها السائق الموجود في القسم الأمامي أو القائد المتواجد في المقطورة الخلفية، كما جهّزت بكاميرات تؤمن رؤية لمحيط هيكلها، وحصلت على تصفيح يؤمن حمايتها وحماية الموجودين داخلها من الألغام.

 




 

 


 

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