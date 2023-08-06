روسيا تعلن صد هجوم أوكراني على كراسني ليمان

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم المجموعة القتالية الروسية المركزية، ألكسندر سافتشوك، إن قوات المجموعة صدت هجوماً شنته القوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان، ما أدى إلى مقتل نحو 100 مسلح واعتقال أربعة آخرين.



وأضاف سافتشوك في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «خلال الدفاع النشط عن المواقع التي تم الاستيلاء عليها في منطقة كراسني ليمان، صدت المدفعية والطيران الروسي محاولات هجومية من قبل اللوائين الميكانيكيين واللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني».

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وقال سافتشوك: «بلغت خسائر الأوكرانيين نحو 100 مسلح، واستسلم أربعة جنود، كما تم تدمير مركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين»، موضحاً أن الطيران التابع للمجموعة القتالية المركزية، في منطقة سفاتوفو، شنّ هجمات على الوحدات الهجومية للواء الميكانيكي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

البيان