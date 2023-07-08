السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 02:00 م

برلمانية أمريكية: الأجدر بنا إتلاف مخزوننا من الذخائر العنقودية من أن نسلمها لكييف

64a9297d4c59b73c47544a6b


الوكيل الإخباري - قالت البرلمانية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بيتي ماكولوم، إنه يتعين على السلطات الأمريكية التخلص من مخزونها من الذخائر العنقودية، بدلا من تسليمها لأوكرانيا.

وأوضحت ماكولوم على صفحتها الإكترونية الروسية أن "قرار إدارة (الرئيس جو) بايدن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية خطوة لا داعي لها، وهو خطأ فادح ... وبصفتي مؤيدة قوية لسياسات إدارة بايدن في أوكرانيا ، يجب أن أصرح بأقوى العبارات الممكنة عن معارضتي المطلقة لنقل الذخائر العنقودية"، مؤكدة أنه "يجب إزالة هذه الأسلحة من ترساناتنا وعدم نقلها إلى أوكرانيا".

اضافة اعلان


وأضافت البرلمانية الأمريكية، أن توريد "ذخائر عنقودية أمريكية عفا عليها الزمن" إلى ساحة المعركة في أوكرانيا يقوض سلطة واشنطن، كما يتعارض بشكل مباشر مع موقف حلفائها في الناتو.


ووفقا لماكولوم، فإن هذا النوع من الأسلحة لا يجلب سوى "المعاناة والموت"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويا للتخلص من الذخائر التي تعود إلى حقبة فيتنام في لاوس والتي "تواصل قتل وتشويه" المدنيين.


تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة أنها بصدد نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وهي ذخائر محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.


واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق الذخائر العنقودية لقصف دونباس، ولا سيما مدينة دونيتسك.


وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.


كذلك صرح الكرملين في أكثر من مناسبة بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، موضحا أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيؤدي إلى إطالة الأعمال القنالية ومزيد تدمير أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688823272430

روبوتات تشارك بمؤتمر صحفي للأمم المتحدة

246150

سوناك: بريطانيا تحث على عدم استخدام الذخائر العنقودية

image

محاولة تهريب حوالي 178 ألف حبة كبتاجون عبر مطار جدة السعودي

246045

الناتو يستعرض قوته العسكرية في قمة فيلنيوس

64a94c5c423604192e1b0808

آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان

64a94c7b423604164c2ed5d7

الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونيتسك

أخبار متعلقة
image - 2023-06-14T084659.008

بلينكن يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في قمة الناتو

210846

تقرير: الحرب الأوكرانية جعلت نظام بيلاروسيا أكثر تبعية لموسكو

236920

خبراء: الناتو يسعى لتوجيه رسالة لروسيا بمناوراته الجوية الأكبر في ألمانيا

209287

اعتقال أميركي في روسيا بتهمة «تهريب مخدّرات»

image - 2023-06-11T092155.351

قطار شحن يخرج عن مساره قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا

648447854c59b7668c41e6b1

رئيس وزراء ياباني سابق يوجه نصائح للحكومة الحالية فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا