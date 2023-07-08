برلمانية أمريكية: الأجدر بنا إتلاف مخزوننا من الذخائر العنقودية من أن نسلمها لكييف

الوكيل الإخباري - قالت البرلمانية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بيتي ماكولوم، إنه يتعين على السلطات الأمريكية التخلص من مخزونها من الذخائر العنقودية، بدلا من تسليمها لأوكرانيا.



وأوضحت ماكولوم على صفحتها الإكترونية الروسية أن "قرار إدارة (الرئيس جو) بايدن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية خطوة لا داعي لها، وهو خطأ فادح ... وبصفتي مؤيدة قوية لسياسات إدارة بايدن في أوكرانيا ، يجب أن أصرح بأقوى العبارات الممكنة عن معارضتي المطلقة لنقل الذخائر العنقودية"، مؤكدة أنه "يجب إزالة هذه الأسلحة من ترساناتنا وعدم نقلها إلى أوكرانيا".

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وأضافت البرلمانية الأمريكية، أن توريد "ذخائر عنقودية أمريكية عفا عليها الزمن" إلى ساحة المعركة في أوكرانيا يقوض سلطة واشنطن، كما يتعارض بشكل مباشر مع موقف حلفائها في الناتو.



ووفقا لماكولوم، فإن هذا النوع من الأسلحة لا يجلب سوى "المعاناة والموت"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنفق عشرات الملايين من الدولارات سنويا للتخلص من الذخائر التي تعود إلى حقبة فيتنام في لاوس والتي "تواصل قتل وتشويه" المدنيين.



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة أنها بصدد نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وهي ذخائر محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.



واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق الذخائر العنقودية لقصف دونباس، ولا سيما مدينة دونيتسك.



وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا تمثل هدفا مشروعا لروسيا.



كذلك صرح الكرملين في أكثر من مناسبة بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، موضحا أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في إطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيؤدي إلى إطالة الأعمال القنالية ومزيد تدمير أوكرانيا.

RT