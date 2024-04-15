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الإثنين، 15-04-2024 08:41 ص

روسيا تعمل على تحديث وسائل الحماية من الأسلحة العالية الدقة

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الوكيل الاخباري- قال رئيس قوات الحرب الإلكترونية في الجيش الروسي يوري لاستوتشكين، إن روسيا تعمل على تحديث وسائل الحماية من الأسلحة العالية الدقة التي يزود بها الغرب كييف.اضافة اعلان


وأشار رئيس قوات الحرب الإلكترونية إلى أنه تم رصد استخدام ما يسمى بالأسلحة العالية الدقة مع أنظمة التوجيه البصري من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.

وأوضح أن من الممكن في الظروف الحالية مواجهة فعالية استخدام هذا النوع من الأسلحة العالية الدقة بشكل مناسب من خلال تجهيز أكبر عدد ممكن من المركبات المدرعة بأنظمة الحماية الذاتية.

وأكد أن التقدم العلمي والتقني الذي تتمتع به مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي في هذا المجال يسمح - مع أخذ الخبرة المتراكمة في الاعتبار- بتحديث معدات الحماية الذاتية القائمة، وكذلك بإنتاج أنظمة أخرى واعدة ذات خصائص متطورة.

 




 

 


 

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