روسيا.. مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف أوكراني لمقاطعة كورسك

الوكيل الاخباري- قال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، عبر قناته على تيلغرام، إن القوات الأوكرانية، قصفت من جديد أراضي هذه المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وأشار الحاكم إلى أن القصف الأوكراني استهدف قرية كولباكي وتسبب بمقتل سيدة مدنية وإصابة زوجها بجروح.

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وأضاف ستاروفويت: "نتيجة لإصابة مباشرة بقذيفة، اشتعلت النيران في بيت سكني، وتسبب ذلك بموت امرأة من السكان . وأصيب زوجها بحروق شديدة، وهو يتلقى الآن رعاية طبية مؤهلة في المستشفى".



ونوه الحاكم بأن منزلا آخر تضرر نتيجة القصف المعادي.



ووفقا له، تسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي في القرية. وهرع رجال الإطفاء ومجموعات الإنقاذ على وجه السرعة إلى مكان الحريق.