روما: إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية أمر شبه مستحيل

الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن إمداد أوكرانيا بمقاتلات إيطالية، يعتبر أمرا شبه مستحيل.

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وذكرت صحيفة La Repubblica أمس نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيطاليا يمكن أن تزود أوكرانيا بما يصل إلى 5 طائرات مقاتلة من الطراز القديم.



وأشارت الصحيفة، إلى أن إيطاليا لن تمد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية، إلا بعد قيام الحلفاء الأوروبيين بذلك، لأن إيطاليا لن تأخذ زمام المبادرة على عاتقها.



وردا على ذلك قال تاجاني لصحيفة la Stampa، "لم نبحث مسألة إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية بعد، ولكن في هذه الحالة، سيتعين علينا التنسيق مع الحلفاء، وفهم نوع الطائرات التي سيرسلونها".



وأضاف تاجاني: "لا معنى من إمداد أوكرانيا بمقاتلات من طرازات مختلفة، حيث ستكون هنالك مشكلة في تدريب الطيارين الأوكرانيين، وباختصار، يبدو لي أنه يكاد يكون من المستحيل إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الإيطالية".



كما أشار تاجاني إلى أنه عقب الموافقة على الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية لكييف، سيتم تسليمها نظام الدفاع الجوي Samp / T بالتعاون مع الجانب الفرنسي في غضون أسابيع قليلة.