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الأحد، 29-01-2023 03:57 م

ريشي سوناك يقيل رئيس حزبه من الحكومة

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الوكيل الإخباري- أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الوزير بلا حقيبة ناظم الزهاوي الذي يرأس حزب المحافظين وذلك بسبب انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية نزاعاته الضريبية حسبما أعلن داونينغ ستريت.

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وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل، "من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري".

وأضاف ريشي سوناك "بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة".

ويسعى ريشي سوناك بإقالة ناظم الزهاوي بدلا من مطالبته بالاستقالة، إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهد باعتماد "النزاهة" والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينغ ستريت.

وكان رئيس الوزراء كلف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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