الخميس 20-07-2023
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الخميس، 20-07-2023 02:31 م

زاخاروفا: نعمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون مع إيران

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الوكيل الإخباري- أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران، رغم استدعاء الأخيرة السفير الروسي لديها.

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وأضافت زاخاروفا: "يستمر العمل على تحضير مسودة اتفاق جديد كبير بين البلدين، حيث يؤكد الطرفان اهتمامهما في الإسراع بإتمام عملية الموافقة على هذا الاتفاق والتوقيع عليه".


واستدعت طهران مؤخرا السفير الروسي لديها أليكسي ديدوف، حيث احتجت لديه على البيان الختامي للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتبر الجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، جزرا عربية.


وعقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو في 10 يوليو.


وحضر الاجتماع وزراء خارجية البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

 

روسيا اليوم

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