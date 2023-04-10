الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

الإثنين، 10-04-2023 09:40 ص

زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

زلزال


الوكيل الاخباري - ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.6 و5 درجات على مقياس ريختر، الجزء الجنوبي من جزيرة بالي الإندونيسية.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، وقع الزلزالان ما بين الساعة 07:36 – 07:37 على التوالي ( 03:36 - 03:37 بتوقيت موسكو)، على بعد 86 كلم جنوب مدينة دينباسار.


وأوضحت الوكالة عبر "تويتر" أن الزلزالين وقعا في البحر على عمق يتراوح ما بين 10 و13 كلم على التوالي.


ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، واستبعدت الوكالة احتمال وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزالين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6433c03d42360437c347419b

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

64339cf84c59b726aa5c36dc

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

6433bc7f4c59b70e4d6f343d

قائد القوات البرية الأوكرانية: الوضع في أرتيموفسك صعب والمعارك شرسة

6433b668423604095c5e2e29

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

6433a61542360424585b7772

الخارجية الأمريكية: إعادة توطين الأفغان مثلت تحديا كبيرا

6433a70a4236041a1f26f8bc

اليابان تعد بمواصلة ممارسة ضغط العقوبات على روسيا