زيارة تستمر يومين.. بلينكن إلى تركيا لتفقد عمليات الإغاثة

الوكيل الاخباري- يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر يومين.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيزور تركيا لتفقد الجهود الأمريكية الجارية لمساعدة الحكومة التركية في مواجهة الزلزالين المدمرين.



وصرح متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 فبراير "لتفقد الجهود الأمريكية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير".



وأضاف أن بلينكن سيغادر بعدها إلى العاصمة أنقرة للقاء نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، ومسؤولين آخرين "لمناقشة الدعم الأمريكي المستمر لتركيا وشعبها بعد الزلازل المدمرة، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع تركيا بشكل أكبر".