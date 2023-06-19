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الإثنين، 19-06-2023 09:28 ص

زيلينسكي: على روسيا أن تهيئ مواطنيها لخسارة الأراضي الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تتقدم «خطوة بخطوة» نحو تحرير بلادها. مشيراَ إلى أن أوكرانيا تتوقع تعهدات جديدة بالمساعدة العسكرية من حلفائها في الأيام القليلة المقبلة.

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وقال زيلينسكي في بثه الليلي في كييف، أمس الأحد، إن روسيا لن تفشل فقط في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية، بل ستفقد أيضاً ما تحتله الآن، وعليها تهيئة مواطنيها لذلك.


وأضاف: «ليس هناك بديل ولن يكون عن إخراج الروس من أوكرانيا».


وسخر زيلينسكي أيضاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم في سانت بطرسبرغ، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية دمرت بالفعل خمسة منظومات دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت في كييف.


ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية، لا يوجد سوى منظومتين فقط في أوكرانيا.


وقال الرئيس الأوكراني، إن جميع المنظومات سليمة: «لم يتم تدمير أي من وحدات باتريوت!»، مشيراً إلى أنه تم تدمير 36 صاروخاً روسياً خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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