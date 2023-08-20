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الأحد، 20-08-2023 08:01 م

زيلينسكي يصل الدنمارك بحثا عن طائرات "إف-16"

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الوكيل الاخباري- وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الدنمارك، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، لبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

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وكتب زيلينسكي على قناته في "تلغرام": "الدنمارك. نواصل العمل لتقوية أوكرانيا.. سألتقي مع السيدة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، ومع العائلة المالكة، وقادة الأحزاب، وأعضاء البرلمان وممثلي رجال الأعمال الدنماركيين"، وأكد أن الجانب الأوكراني يطور التعاون مع الدنمارك في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن مسألة توفير مقاتلات "إف-16".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من تصريح هولندا والدنمارك بأن الولايات المتحدة سمحت لهما بتسليم أوكرانيا هذه الطائرات.


 




 

 


 

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