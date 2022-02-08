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الثلاثاء، 08-02-2022 03:53 م

سفراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم من نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

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الوكيل الإخباري-أعلن سفراء دول مجموعة السبع (G7) لدى تونس عن بالغ قلقهم من نيّة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم هؤلاء السفراء اليوم الثلاثاء.

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وجاء في نص البيان: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد''.


وأضاف البيان أن "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية، والفصل بين السلطات، ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".

 

روسيا اليوم

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