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الأربعاء، 28-12-2022 01:00 م

سقوط نادر للبرد في الكويت في ظاهرة لم تشهدها البلاد منذ 20 عاما

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الوكيل الإخباري - تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت، أمس الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة لم تشهدها منذ نحو عقدين.

وتساقطت أمطار غزيرة وسجل انخفاض في درجات الحرارة.

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وتناقل مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو اكتست فيها الطرقات باللون الأبيض في الكويت.


وقال خبير الأرصاد الجوية والمدير السابق لإدارة الأرصاد الجوية محمد كرم لوكالة فرانس برس إن كمية البرد التي شكلت غطاء أبيضا في المناطق الجنوبية "نادرا" ما تتساقط في الكويت.


وأضاف "لم نشهد تساقط برد في موسم الشتاء منذ 15 عاما".


وعزا كرم تشكل البلورات الثلجية إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار بلغ حجمها 66 ملم في ميناء الأحمدي وانخفاض درجات الحرارة، متوقعا تكرار الظاهرة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.


وسجلت الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت في معظمها 50 درجة مئوية في فصل الصيف. ففي العام الماضي، ولأول مرة، تجاوزت حرارة الطقس الـ50 درجة مئوية في يونيو، قبل أسابيع من ذروة الطقس المعتادة.

 

البيان

 




 

 


 

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