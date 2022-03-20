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سلوفاكيا: بدء نشر منظومة صواريخ باتريوت بعد وصولها من الناتو

الأحد، 20-03-2022 09:23 م

سلوفاكيا: بدء نشر منظومة صواريخ باتريوت بعد وصولها من الناتو

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع السلوفاكي، جاروسلاف ناد، اليوم الأحد، إن منظومة الدفاع الجوي باتريوت بدأت في الوصول إلى بلاده من دول شريكة في حلف شمال الأطلسي وسيستمر نشرها في الأيام المقبلة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة رويترز للأنباء، سيتم تشغيل النظام من قبل القوات الألمانية والهولندية، وسيتم نشره في البداية في مطار سلياك في وسط سلوفاكيا، للمساعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو، فيما أشار ناد إلى أن نظام باتريوت سيكون مكملاً وليس بديلاً لنظام إس -300 الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية والذي تعمل به سلوفاكيا.

 




 

 


 

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