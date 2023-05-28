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الأحد، 28-05-2023 04:17 م

سنان أوغان يدلي بصوته بالانتخابات في أنقرة

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الوكيل الإخباري- أدلى المرشح الرئاسي في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، الأحد، بصوته في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية في العاصمة أنقرة.

وشارك أوغان، الذي كان مرشحا بالجولة الأولى عن تحالف "أتا"، في الانتخابات بمدرسة "كوجا تبه معمار كمال"، بمنطقة "تشانكايا" بالعاصمة أنقرة، حيث وضع صوته في الصندوق الانتخابي 1276.

وأفاد أوغان في تصريح صحفي عقب التصويت "الانتخابات ستجلب الاستقرار، وهذه الانتخابات ستكون خيرا للبلاد والشعب".

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 (+3 تغ)، حيث سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

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الأناضول

 




 

 


 

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