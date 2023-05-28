قناة تركية تكشف عن تحركات أردوغان خلال يوم الحسم الانتخابي!

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة "تي آر تي خبر" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتابع عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من اسطنبول ومن المتوقع أن يصل للعاصمة أنقرة بعد الساعة 18.00.

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وبحسب موقع القناة الحكومية، من المتوقع أن يتابع الرئيس أردوغان حتى الساعة 18.00 الانتخابات من اسطنبول، ومن ثم يصل إلى أنقرة.



من جهته قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.



وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.



وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا صباح اليوم الأحد على الساعة 08.00، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.



وينتافس على كرسي الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

روسيا اليوم