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السبت، 27-05-2023 08:59 ص

الخارجية الروسية: موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات مع تركيا

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الوكيل الإخباري- قال مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، إن موسكو تعول على مواصلة تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة مع أنقرة.

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وأوضح بيليبسون في تصريح صحفي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، أن "تركيا قوة كبيرة ولاعب إقليمي مؤثر. هذا البلد ينتهج في الأعوام الأخيرة سياسة مستقلة في أغلبية القضايا بهدف ضمان مصالحه الوطنية.

هذا نهج مبدئي، يساهم في تطور التعاون الثنائي متبادل المنفعة. ونحن، بالطبع، نعول على مواصلته".


وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التعاون الروسي - التركي في الأعوام الأخيرة تطور بشكل سريع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2022 أكثر من 62 مليار دولار.


وقال بيليبسون إن "الغرب، الذي لا يسره نجاحنا، وغير قادر على بلوغه، يختار أن يدمر ما بناه الآخرون. يبدو أن هذه السياسة (الغربية) المدمرة إزاء العلاقات الروسية - التركية ستتواصل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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