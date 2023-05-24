وزير الداخلية التركي: هنغاريا حذرتنا من خطر أمريكي

الوكيل الإخباري- صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن وزير الداخلية الهنغاري ساندور بينتر حذر أنقرة من احتمال التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية التركية.

اضافة اعلان

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة Aydınlık التركية عن الوزير، الذي نقل كلمات الوزير الهنغاري بأن جورج سوروس،، أراد التأثير على الانتخابات في هنغاريا، إلا أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان طرد الملياردير وجميع رجاله من البلاد.



ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم 28 مايو، حيث سيتنافس الرئيس الحالي رجب طيب أرودوغان مع السياسي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو على منصب رئيس الدولة. وقد حصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.52% من الأصوات، فيما حصل منافسه على 44.88%.

روسيا اليوم