الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده ثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في حلف شمال الأطلسي، ومستعدة لضمان أمنها من أي هجوم خارجي.

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واضاف سوناك في مقابلة مع قناة Talk TV ردا على سؤال ما إذا كانت بريطانيا مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل مناسب إذا "وجهت روسيا أبراجها المدفعية" في اتجاهها: "نعم، وظيفتي الأولى هي الحفاظ على سلامة الجميع، لسوء الحظ في عالم أصبح أقل أمانا. من الواضح أنه يمكننا رؤية ذلك مع روسيا وأوكرانيا".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن بريطانيا زادت الاستثمار في الإنفاق الدفاعي. وقد قيم بشكل إيجابي حجم الأموال المخصصة للدفاع، لأن بريطانيا هي "الدولة الثانية من حيث الإنفاق الدفاعي في الناتو".



وأشار إلى أن الدول الغربية أصبحت الآن "في وضع أقوى لمقاومة المزيد من العدوان".



وأفاد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، في تصريحات سابقة، بأن التصريحات حول الخطط المزعومة لهجوم روسي على الناتو هي حرب معلومات لتبرير العدوان الهجين الحالي للغرب ضد روسيا.



وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا "ليس لديها رغبة ولا حاجة، لا عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية، لمهاجمة أي شخص في مكان ما".





روسيا اليوم