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الخميس، 06-04-2023 01:59 م

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية "في أي وقت"، مؤكدا تركيز سياسة سيئول على تعزيز الردع ضد التهديدات من بيونغ يانغ.

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وخلال إحاطة للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، قال لي للمشرعين "(كوريا الشمالية) أكملت بالفعل الاستعدادات لما سيكون تجربتها النووية السابعة، وهي قادرة على إجراء التجربة في أي وقت".

وفي تقرير إلى اللجنة، قالت وزارة الدفاع إن التجربة النووية لكوريا الشمالية، إذا تم القيام بها، قد تكون مصممة من أجل "التحقق التكنولوجي النهائي" اللازم للإنتاج الضخم والنشر التشغيلي للرؤوس الحربية النووية.

وقالت أيضا إن الجنوب والولايات المتحدة وضعتا إجراءات عسكرية مشتركة للرد على تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية بهدف إظهار الإرادة "القوية" لتحالفهما. وتشمل الإجراءات استعراض القوة المشتركة للحلفاء، بما في ذلك الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز مراقبته لموقع بيونغ غي-ري للتجارب النووية في كوريا الشمالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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