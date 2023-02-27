سيارتو: فرض عقوبات على روسيا وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يوقف النزاع

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن فرض المزيد من العقوبات على روسيا ومواصلة توريد الأسلحة إلى سلطات كييف لن يوقف النزاع في أوكرانيا.



وأضاف الوزير، في مقابلة مع "نوفوستي": "في الوقت الراهن، يجب أن تكون المسؤولية الرئيسية للمجتمع الدولي إنقاذ حياة الناس، لأننا لا نريد أن يموت أحد. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ بالعقوبات؟ لا. بتوريد الأسلحة؟ لا. فقط بواسطة إحلال السلام".

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وتابع سيارتو: "من المحزن اليوم أن كل من يدافع عن السلام، يتم اتهامه على الفور بأنه من مؤيدي روسيا، على الرغم من أننا لسنا إلى جانب الروس. نحن إلى جانب السلام لأننا لا نريد أن يموت المزيد من الناس".



وقال وزير خارجية هنغاريا: "للأسف، يبدو في الظروف الحالية، لن أقول إن احتمال إجراء حوار عقلاني حول حل هذا الوضع، هو أمر ميؤوس منه - لأنه يوجد دائما أمل. لكن هذا الأمل ضئيل".



في وقت سابق، أكد الوزير سيارتو، أن معظم دول العالم لا تشاطر أوروبا هوسها الحربي وتريد السلام في أوكرانيا، مؤكدا استحالة تحقيق السلام عبر العقوبات وإمدادات السلاح لكييف.

روسيا اليوم