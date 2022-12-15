الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 15-12-2022 09:29 ص

سياسي نمساوي يتوقع تصاعد الاحتجاجات في أوروبا

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الوكيل الاخباري- اعتبر النائب السابق للمستشار النمساوي هاينز كريستيان ستراش، أن الاحتجاجات في أوروبا ستتصاعد على خلفية العقوبات ضد روسيا، لأن الأوروبيين لا يرغبون بالعيش في ظروف الفقر.

وأضاف ستراش، الذي شغل سابقا منصب زعيم الحزب النمساوي الحر (اليميني): "ستزداد حدة المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع. لا يريد الناس أن تشملهم البطالة وأن يفقدوا العمل، ولا يريدون أن يتجمدوا من البرد، ولا يريدون أن ينتهي بهم الأمر في الفقر، وفي نفس الوقت يرون أنه بدلا من المبادرات السلمية، يتم تسليم الأسلحة لأوكرانيا. كل هذه التناقضات أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لمواطني أوروبا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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