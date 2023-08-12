سيول في الامارات.. والسلطات تحذر من شدة الأمطار

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من الاقتراب من مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه في حالات تقلب الطقس وشدة الأمطار والرياح، وأعلنت تغليظ العقوبة للمخالفين.

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وشدد مجلس المرور الاتحادي العقوبة على المخالفين من ضمن الإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ وحالات الجو الشديدة.



وأكد استحداث مادة جديدة وهي مخالفة دخول الأودية أثناء جريانها، أيا كان مستوى خطورتها وغرامتها 2000 درهم و23 نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة 60 يوما.



كما شدد عقوبة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وذلك بالغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق.

